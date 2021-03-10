Kerkük Valisi Said'den kentin kalesinin onarılması çağrısı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, kentte yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalenin onarım ve yenilenmesi için, daha önce bu tür çalışmalara destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'ya çağrıda bulundu.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin geçirdiği siyasi ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle bakımsızlığa uğrayan Kerkük kalesinin restorasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vali Said, TİKA'nın daha önceki desteklerini anımsatarak, "Yaklaşık 2 yıl önce çıkan bir yangınla tahrip olan Kayseri Çarşısı'nın onarımını en iyi şekilde yapan TİKA'dan aynı desteği kale için bekliyoruz." dedi.

TİKA'nın daha önce de kalenin bir bölümünde ve Kerkük'teki Osmanlı kışlasında incelemeler yaptığını aktaran Said, "Daha önceki destekleri için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz." dedi.

Said, kalenin durumu ve onarılması ile ilgili Irak Kültür Bakanlığına resmi talepte bulunduklarını dile getirerek, henüz bir yanıt alamadıklarını kaydetti.