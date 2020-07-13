Kerkük Valisi Sait'ten Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Kerkük Valisi Rakan Sait, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kente gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.



Kerkük Valisi ve Kriz Masası Başkanı Rakan Sait El Cuburi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında tıbbi yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti. Vali Sait, Kerkük'teki vatandaşların sağlığı, gönderilen tıbbi yardım ve sağlanan destek için Dışişleri Bakanlığına teşekkür ve şükran mesajı gönderdi.



Öte yandan Temmuz ayı başında Covid-19 ile mücadelede destek amacıyla Türkiye'den Kerkük'e çok sayıda maske, solunum cihazı, koruyucu tulum ve diğer tıbbi malzemelerin yer aldığı yardım uçağı gönderilmişti. - KERKÜK