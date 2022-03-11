Kerküklü 74 yaşındaki Türkmen tiyatrocu, ilk günkü sahne heyecanını koruyor - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan 74 yaşındaki Kerküklü Türkmen sanatçı İrfan Sıddık Dayla, ilerleyen yaşına rağmen kendi yazdığı ve sahnelediği tek kişilik oyunlarla tiyatro çalışmalarına büyük bir heyecanla devam ediyor.

Türkmen sanatçı Dayla, tarihi olaylar, türküler, şiirler ve insan hikayelerini harmanladığı tek kişilik oyunlarıyla (monodrama) uzun yıllardır tiyatro sanatını icra ediyor.

Sahne tutkusunun yanı sıra televizyonlarda yönetmenlik de yapan Dayla, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Tiyatro tutkusuyla lise döneminde buluştu

Kerkük'te 1948'de dünyaya gelen Dayla, ilk, orta ve lise eğitimini burada gördüğünü ve daha lisedeyken tiyatro çalışmalarına başladığını söyledi.

Lisedeki tiyatro çalışmalarının kendisinde büyük sevinç ve merak duygusu uyandırdığını aktaran Dayla, ardından başkent Bağdat'ta Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördüğünü dile getirdi.

Akademideki eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer aldığını belirten Dayla, mezun olduktan sonra da başta Kerkük ve Bağdat'ta olmak üzere çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Türkmen sanatçı, tiyatro sevgisi nedeniyle Bağdat'taki televizyonlarda kültür sanat programlarında yönetmenliğin yanı sıra sunuculuk da yaptığını ve buralarda tiyatroyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Tarihten olaylar, şarkılar ve şiirleri tek kişilik oyunlarında harmanlıyor

Kerkük'te 2003'ten sonra monodrama çalışmalarına başladığını aktaran Dayla, kendi yazdığı oyunları tek başına oynadığını ve Bağdat, Kerkük ve Erbil gibi çeşitli kentlerde bunları sergilediğini dile getirdi.

Tiyatronun toplumun aynası olduğunu belirten Dayla, oyunlarını tarihten olaylar, şarkılar, maniler, horyatlar, atasözleri ve şiirleri harmanlayarak kurguladığını anlattı.

Dayla, sahnede insanın düşünceleri ve duygularının etkili olduğuna ve bunların oyuna nasıl aksettirileceğinin de önemli olduğuna işaret etti.

İnsanın bedenine tahakküm etmesinin tiyatroya faydaları olduğunu söyleyen Dayla, aynı zamanda işini sevmenin, yeteneğin öne çıkartılmasının ve tarih-edebiyat bilgisinin de önemli olduğunu ifade etti.

Mersin'deki "Türk Dünyası Tiyatro Günleri"ne de katıldı

Sahnede ilk günkü heyecanını koruduğunu belirten Türkmen sanatçı, Irak'taki birçok festivalin yanı sıra 2015 ve 2017'de Mersin'de düzenlenen "Türk Dünyası Tiyatro Günleri"ne de katıldığını dile getirdi.

Dayla, sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'un geçen ay kendisine takdirname sunduğunu da aktardı.