Kerküklü Araplar, Kürtlerin el koyduğunu iddia ettiği arazilerini geri istiyor - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2003'ten sonra Kürtlerin arazilerine el koyduğunu iddia ederek, topraklarının kendilerine iade edilmesini istiyor.

Kerkük'ün güneybatısındaki Dibis ilçesinde ikamet eden Araplar, Irak merkezi hükümetinden, yaklaşık 17 yıldır Kürtler tarafından kullanılan tarım arazilerinin geri alınmasını talep ediyor.

Dibis ilçesine bağlı Haldun köyü sakinlerinden Fevvaz eş-Şimmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarının 2003'ten beri yüzlerce dönümlük arazilerini gasbettiğini iddia etti.

Araplar olarak Kürtlerle herhangi bir sorunlarının bulunmadığının söyleyen Şimmeri, Saddam yönetiminin devrilmesinden sonra bölgeyi kontrol altına alan söz konusu iki partinin, tarım arazilerini kendi yandaşlarına verdiğini söyledi.

Arazilerin gerçek sahiplerinin kendilerinin olduğunu, yıllardır topraklarını geri alabilmek için yasal yollarla mücadele verdiklerini dile getiren Şimmeri, "Ancak devletin ağır işleyen rutin bürokrasisi nedeniyle haklarımızı elde edemedik." dedi.

Şimmeri, sorunun çözümü için Irak merkezi hükümeti ve Kerkük yerel idaresinin harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde meselenin büyümesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Artık arazilerine kavuşmak istediklerini belirten Şimmeri, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bölgedeki mağdur 17 köyün sakinlerinin gösteriler düzenleyeceğini aktardı.

Kerkük'teki Araplar, Baas rejiminin yıkıldığı 2003'ten beri arazilerine Kürtler tarafından el konulduğunu söylüyor.

Kürtler ise bu toprakların gerçek sahiplerinin de kendileri olduğunu, Saddam döneminde Kerkük'ü Araplaştırma politikası çerçevesinde zorla göçe zorlandıklarını ve yerlerine Arapların yerleştirildiğini ifade ediyor.

Öyle ki Kürtler sonradan kentte gelen Araplar için "İthal Araplar" ifadesini kullanıyor.

Kentteki Türkmenler de Saddam döneminde Kerkük'ün demografik yapısının Araplaştırmaya ve 2003'ten 2017'e kadar da Kürtleştirmeye maruz kaldığından şikayet ediyor.

Irak merkezi hükümeti ise Kerkük'te Araplar ile Kürtler arasında yaşanan bu anlaşmazlık karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.