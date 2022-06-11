Yakınları, IKBY'ye bağlı Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından 2003-2017 yılları arasında haklarında tutuklama kararı olmaksızın alıkonulan onlarca Kerküklü, kent merkezindeki Valilik Meydanı'nda bir araya geldi.

Irak 'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2003'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri tarafından "yargı kararı olmadan" alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kerküklü Araplar 'Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını' istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.