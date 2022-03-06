Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor

06.03.2022 12:00

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan heykeltıraş Kamaran Neccar, Hasasu Çayı'ndan topladığı taşlarla "ülkesinin yıllardır maruz kaldığı olumsuzlukları" anlatan eserler ortaya koyuyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan heykeltıraş Kamaran Neccar, Hasasu Çayı'ndan topladığı taşlarla "ülkesinin yıllardır maruz kaldığı olumsuzlukları" anlatan eserler ortaya koyuyor.

Genç yaşlarından itibaren sanatla ilgilenen 54 yaşındaki heykeltıraş, 37 yıldır kentteki Dırvaza Mahallesi'nde kurduğu küçük bir atölyede sanatını icra ediyor.

Sanat yaşamına dair AA muhabirine konuşan Neccar, doğup büyüdüğü kentin taşlarına dokunmanın kendisine mutluluk ve huzur verdiğini söyledi.

Kerkük'ü iki yakaya bölen Hasasu Çayı'nın taşlarının çok sert olduğunu aktaran Neccar, taşların doğal formlarını değiştirmeden çalışmalarını yaptığını ve bu nedenle sanatseverler tarafından çok beğenildiğini ifade etti.

Neccar, heykeltıraşlık sanatını yıllardır sürdürmesinde ailesi ve eşinin önemli desteği olduğunu belirterek, "Kerkük Hasasu Çayı'nın kenarında yürüyüş yaparken topladığım taşlarla yaptığım heykellere, ülkemdeki sorunları ve gündelik hayatta yaşadığım zor şartları yansıtıyorum." dedi.

"Devletin desteğine ihtiyacımız var"

Irak'ın özellikle 2003'ten bu yana birçok alanda zorluklar yaşadığına dikkati çeken sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak'ın son yıllarda zor süreçlerden geçtiğini biliyorum ama sanat ve sanatçılara da sahip çıkılması gerekiyor. Fransa ve İtalya gibi yabancı ülkelerden bana iş teklifleri geldi ama ben ülkemde kalmak ve memleketimin sanatını geliştirmek istiyorum. Yıllardır terör örgütlerinin tahrip ettiği eserleri yeniden müzelerimize kazandırmak istiyorum."

Heykeltıraş Neccar, doğal mermerler üzerinde de çalıştığını ancak daha sonra Hasasu Çayı'ndan getirdiği sert taşlarla tasarımlarını hayata geçirdiğini aktardı.

Iraklı sanatçı, "Yaptığım işe odaklanırken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum, yorulmuyorum." diyerek işine olan sevgisini dile getirdi.

Uluslararası sergi açmayı planlıyor

Özellikle son 10 yılda sayısını bilmediği kadar eser ürettiğini söyleyen Neccar, eserlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

"Bugüne kadar yaptığım eserlerle Irak genelinde 5 sergiye katıldım ve 4 kişisel sergi açtım." diyen Neccar, ilerleyen zamanlarda Kerkük'e has taşlarla yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturmak için uluslararası sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor
Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor
Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor
Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor

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Kerkük, İcra, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerküklü heykeltıraş Hasasu Çayı'ndan elde ettiği taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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