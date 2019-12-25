Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
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Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Kerkük'te devlet dairelerine yapılacak atamalarda adil olunması çağrısında bulundu.

Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Kerkük'te devlet dairelerine yapılacak atamalarda adil olunması çağrısında bulundu.

Bayraktar, ITC Kerkük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kamuya atamalarda artık etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulması gerektiğini belirterek Türkmenlerin göz ardı edilmemesini istedi.

"Atamalarda adalet istiyoruz." diyen Bayraktar, Kerkük'ün adeta küçük bir Irak olduğuna dikkati çekerek Türkmen, Arap ve Kürtlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar ayrıca adalet, huzur ve eşitliğin hakim olmasını istedikleri yeni Irak'ta üniversite mezunu genç işsizlerin haklarının da peşinden koşacaklarını söyledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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