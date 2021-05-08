- Kerküklü velilerden FETÖ okulu protestosu - Son Dakika

- Kerküklü velilerden FETÖ okulu protestosu

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde FETÖ'ye ait olan Kerkük Çağ Okulu yüksek ücretler ve kalitesiz eğitim verdiği gerekçesiyle yüzlerce öğrenci velisi tarafından protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce öğrenci velisi, FETÖ okulunu protesto için sokaklara döküldü. Kerkük'ün merkezinde bulunan ve FETÖ'ye ait olan Kerkük Çağ Okulu yüksek ücretler ve kalitesiz eğitim nedeniyle protesto edildi. Okulun önünde toplanan veliler, eğitim kalitesinin geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü belirterek, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesine rağmen okul ücretlerinde indirim yapılmamasına da tepki gösterdi. Okula getirilen öğretmenlerin de eğitim kalitesinin düşük olduğunu dile getiren veliler, ders sayısı ve kitaplarda da kısıntıya gidildiğini ifade etti. Veliler, Covid-19 eğitim kalitesi düşmeye devam ettiği takdirde çocukları okuldan alacaklarını söyledi.

Irak'ın Erbil, Süleymaniye, Bağdat ve Basra kentlerinde FETÖ'ye ait 43 okul ve bir üniversitenin bulunduğu ve örgütün bu okullardan kaynaklanan yıllık gelirinin 50 milyon doların üzerinde olduğu düşünülüyor.