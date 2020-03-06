Kermes geliriyle özel öğrenciler için sanat atölyesi kuruldu - Son Dakika

Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Serdivan Halk Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde yapılan kermesin geliriyle özel eğitim öğrencileri için sanat atölyeleri yapıldı.

İki el sanatları ve bir görsel sanatlar atölyesinin açılış törenine, Kaymakam Muhsin Çatmadım, Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmi Sağıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ile çok sayıda okul müdürü ve davetli katıldı.

Okul müdürü Metehan Serbest, açılışta yaptığı konuşmada, "Okulumuzun özel çocukları için ilçemizde bulunan iki kamu kurumu olarak, birlik ve beraberlik içinde ve halkımızın teveccühü neticesinde okulumuza bir adet el sanatları atölyesi kazandırılmıştır. Ayrıca bakanlık ödeneği ve okul aile birliği katkılarıyla bir el sanatları atölyesi de bu eğitim yılında hizmete alınmıştır. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle okulumuza Turkcell tarafından yaptırılan bir Görsel Sanatlar Dersliği de kazandırmış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Serbest, yola çıkış amaçlarının, "Üretime Engel Yok" sloganıyla hayatın bir parçası olan engelli öğrencilerin, üreten, faydalı olan, kendini ifade eden bireyler olarak topluma hazırlamak olduğunu anlattı.

Öğrencilerin verdiği küçük konser sonrası kurdele kesimiyle son bulan törende, Kaymakam Çatmadım, Serdivan Halk Eğitim Müdürü Alper Tunga Özel'e yaptıkları katkıdan dolayı plaket takdim etti.