Son Dakika Haberleri: Kermesin geliri kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak
Son Dakika Güncel Haber

Kermesin geliri kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) işbirliğiyle 'Güçlü bir el mutlu bir nefes' adı altında kermes düzenlendi.

Kermesin geliri kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) işbirliğiyle 'Güçlü bir el mutlu bir nefes' adı altında kermes düzenlendi. Kermesteki ürünlerin satışından elde edilen gelirin, kanser hastaları ve hasta yakınlarına aktarılacağı belirtildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Kanser hastaları ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda kermes düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun ve Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ile birlikte kermesi ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz'dan bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün böyle önemli ve anlamlı faaliyetlere hassasiyetle yaklaştığını belirten Daire Başkanı Özcan, kermese emek veren gönüllülere teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Manevi anlamda bizlere hep destek veriyor. Bugün buradaki kermesimizde gönüllülerimizin yaptığı ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Elde edilen gelir de kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi Öğrenci burslarına aktarılıyor" dedi.


Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Saadet Koşmaz kendilerini her anlamda destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kermeste satılan ürünlerden de satın alarak, katkıda bulundu. - MANİSA

Bülent Koşmaz, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor
Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı Uğur Dündar'a, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle "okuma" cezası verildi Kuruçeşme'de tartışma konusu olan otel inşaatı hakkındaki iddialara İBB'den yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kermesin geliri kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]