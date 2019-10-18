Son Dakika Haberleri: Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar
Son Dakika Güncel Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar

Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar

31 dakika önce

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu 2. sınıf öğrencileri örnek bir etkinliğe imza attı.

Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar, System.String[]

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu 2. sınıf öğrencileri örnek bir etkinliğe imza attı. .


Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte düzenledikleri kermeste elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına mama almak için kullandılar. Etkinlik kapsamında öğretmenleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Hayvan Barınağı'na gelen öğrenciler, kermes geliri ile aldıkları mamaları Bozüyük Belediyesi veterinerine teslim ettiler. Barınakta bulunan hayvanlar ile de yakından ilgilenen minikler, onları severek kalp atışlarını dinlediler. Ziyarette ayrıca sokak hayvanları hakkında pek çok bilgi edinen öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen veteriner hekime teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Son dakika: ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]