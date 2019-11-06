Kermeste toplanan parayla yola çıktılar, dünya ikincisi oldular

Kayseri'de, Genco Acun (12) ve Enes Yiğit (12) antrenörleri Nurten Kurt tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile Erzincan'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu. Genco ve Enes, Antalya'da yapılan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda ise sıkletlerinde ikinci olmayı başardı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Genco Acun 3 yıl, Enes Yiğit ise 6 ay önce, Halk Eğitim Merkezinde muaythai sporuna başladı. Halk Eğitim Merkezi Wushu, Muaythai ve Kickboks Bölge Antrenörü Nurten Kurt tarafından yetiştirilen sporcular, il müsabakalarında birincilikler elde etti. Sporcular ardından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Her iki sporcunun da maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle antrenörleri Nurten Kurt, Battalgazi Şehit Selim Şener Ortaokulu'nda Genco ve Enes için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 2 bin 500 TL gelirle Erzincan'a giden Genco ve Enes, Türkiye şampiyonu oldu. Ardından milli sporcu olma hakkı elde ederek Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Genco Acun, 40 kiloda, Enes Yiğit ise 63,5 kiloda dünya ikincisi oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Genco ve Enes'in dünya ikincisi olması nedeniyle mutlu olduğunu belirten antrenör Nurten Kurt, "Bulunduğumuz mahallede maalesef suç oranı yüksek bir mahalle. Burada büyüyen çocuklardan ne kadarını kurtarırsak o kadar iyi. Ben de bu mahallede büyüdüm, bu okulda okudum. O nedenle buradaki çocukların üstüne daha fazla düşmek istedim. Çocuklar sokaklardan kurtarılıp spora yönlendirildiğinde daha başarılı oluyorlar. İki sporcumun da elde ettiği başarı nedeniyle mutluyum " diye konuştu.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL"

Okulda kermes düzenlediklerini belirten Kurt, "Okul müdürümüz de bize destek verdi. Elde edilen gelirle bu çocukları şampiyonaya gönderdik. Antalya'da yapılan müsabakalarda 40 kiloda mücadele eden Genco Acun ve 63,5 kiloda ringe çıkan Enes Yiğit, dünya ikincisi oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok çalışmamızın karşılığını almak güzel. Bu çocuklara daha fazla destek verirlerse çok daha başarılı olacaklardır" şeklinde konuştu.

Muaythai sporcusu Genco Acun ise "Bu spora ağabeyim ile başladım. Okuldan sonra antrenman yapıyoruz. Bu sene Antalya'da dünya 2'ncisi oldum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

Enes Yiğit de, dünya ikincisi olduğu için mutlu olduğunu belirterek, sonraki katılacağı müsabakalarda dünya şampiyonu olmak için yarışacağını kaydetti.