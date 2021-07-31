Kermeste yardım kutusu çalındı - Son Dakika

Düzce'de 1,5 yaşındaki Zeynep Sare bebek için başlatılan yardım kermesinde yardım kutusu çalındı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Zerynep Sare için yardım kampanyası başlatılmıştı. Gönüllüler, Zeynep Sare'nin tedavisi için gereken parayı, çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle toplamaya çalışıyordu. Anıtpark Meydanı'nda bulunan kermes alanında akşam karanlığından da faydalanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler minik Sare'nin tedavisi için konulan yardım kutusunu çaldılar.

Olayının ardından polis ekipleri hırsızlığı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan kameraları ve mobeseleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. - DÜZCE