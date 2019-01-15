Son Dakika Haberleri: Kerpiç Ahır, Kar Nedeniyle Çöktü, 2 Büyükbaş Telef Oldu

Kerpiç Ahır, Kar Nedeniyle Çöktü, 2 Büyükbaş Telef Oldu

49 dakika önce

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu.

Kerpiç Ahır, Kar Nedeniyle Çöktü, 2 Büyükbaş Telef Oldu, System.String[]
ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde meydana geldi. Arif Akça ve Necip Bellek'in hayvanlarının bulunduğu kerpiç ahırın bir bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu. 

Sabah hayvanlarına yem ve saman vermek için köyün dışındaki ahıra gittiğinde olayı fark ettiğini anlatan Necip Bellek, "Telef olan hayvanlara çok üzüldük" dedi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

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