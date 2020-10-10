- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu - Son Dakika

- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu

10.10.2020 12:58

- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu Pandemi sürecini Sivas'ta ki köylerinde geçiren emekli çift, evlerinin duvarlarına resimler çizerek zaman geçiriyor.

- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu

Pandemi sürecini Sivas'ta ki köylerinde geçiren emekli çift, evlerinin duvarlarına resimler çizerek zaman geçiriyor.

SİVAS - Pandemi sürecini Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan köylerinde geçiren emekli çift, evlerinin duvarlarına resimler çizerek zaman geçiriyor.

Ankara'da yaşayan 61 yaşındaki Muzaffer ve 55 yaşındaki Aysel Karakul çifti pandemi sürecini Sivas'ın Şarkışla ilçesi Emlek Hüyük köyünde geçirmeye karar verdi. Pandemi sürecinde kendilerine uğraş arayan çift, evlerinin duvarlarına resim çizmeyi ve atık malzemeleri değerlendirmeyi düşündü. Harekete geçen çift boya, fırça gibi gerekli malzemeleri temin ederek evlerinin duvarlarını resim yapmaya uygun hale getirdi. Muzaffer Karakul ve Aysel Karakul'un yönlendirmeleri ile evin duvarlarına resimler çizmeye başladı. Aysel Karakul ise eski sandalyeleri boyayarak evine renk kattı. Çiftin evin giriş kısmında duvarın üzerine kelebek, çiçek ve yaprak çizerek insan silueti oluşturduğu resim ise oldukça dikkat çekiyor. İlk bakışta çoğu kimsenin anlayamadığı kadın siluetinin burnu kelebekten, gözleri ve kaşı yapraktan, dudakları ise gülden oluşuyor.

Muzaffer Karakul, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek "Pandemi dönemini köyümüzde geçirmeye karar verdik. Eşim yaklaşık 3 aydır bende 2 aydır buradayım. Ne yapabiliriz ne edebiliriz, bu dönemi nasıl geçirebiliriz diye düşünüyorduk. Doğduğumuz yer, doyduğumuz yer baba ocağımız ana kucağımız diye kalıcı şeyler yapmaya farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sivas yorgun ve yaralı bir şehir. Onu nasıl sağlığına kavuştururuz ya da buradaki insanları nasıl bir farkındalık yaparak bir şeylere yönlendirebiliriz diye düşündük. Eşimde beni biraz dürtü sağ olsun. Ben biraz tez canlıyım. O daha lafı bitirmeden ben gittim boya aldım. Geldim. Bir yerlerden resimler buldum. ya da kendimiz oluşturarak yaptık. Biz eşimle birlikte memur emeklisiyiz. Emeğimizin boşa gideceğini zannetmiyorum. Bir beklentimiz olarak başlamadık amatör insanlarız. Hoşumuza gider bir şeyi nakşetmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.

Ailenin özelliklerine göre duvarlara resim çiziyorlar

Aysel Karakul, köydeki ailelerin evlerine de onların özelliklerine göre resim yapacaklarını dile getirerek, " Ben köy işlerini çok iyi bilmiyorum, bilsem de araziler çok müsait değil. Öncelikle örnek olmak istedik. Çok grileşen bir yaşamımız vardı şehirde, işin ilginci o grilik buraya da taşındı. Köye de taşındı. Biz ne yapabiliriz diye konuşurken Ege'de bir kadının başlattığı çalışma vardı o dikkatimi çekti. Eğitimi olmayan ama duvar resimleri yapan bir kadındı. Ben onu görmüştüm internette, çok etkilenmiştim. Bizde yapabiliriz dedim. Açıkçası bende daha önce böyle bir şeyle uğraşmadım, fırçaya elim yatın ama. Yapabilir miyim dedim, bir cesaret yapa boza bir şeyler yaptık. Çevremizdeki insanlardan bu yetenekler sizde var mıydı diyenler oldu. ya da niye bunlarla kendinizi yoruyorsunuz diyenler oldu, evin içerisinde ve dışarısında renkli bir görünüm olduğu için kreşmi olacak diyenler bile oldu. İşin ilginci şimdi aynı kişiler, benimde duvarıma şunu yapar mısınız diyorlar. Bizde eşimle birlikte ailelerin özelliklerine uygun resimler seçelim diyoruz. Onların aile tanımına uygun resimler seçelim diye düşünüyoruz" dedi.

- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu
- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu
- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu
- Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Kerpiç duvarlar yaşlı çifte tuval oldu - Son Dakika

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