Son Dakika Haberleri: Kerpiç Ev Çöktü, Aile Dakikalarla Kurtuldu, 4 Hayvan Telef Oldu

Kerpiç Ev Çöktü, Aile Dakikalarla Kurtuldu, 4 Hayvan Telef Oldu

35 dakika önce

Elazığ'da bir köyde altı ahır olan iki katlı kerpiç ev çöktü, 4 hayvan telef oldu, biri yaralandı.

Kerpiç Ev Çöktü, Aile Dakikalarla Kurtuldu, 4 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Elazığ'da bir köyde altı ahır olan iki katlı kerpiç ev çöktü, 4 hayvan telef oldu, biri yaralandı. Evde bulunan İzzet Köçer'in su içmeye kalkmasıyla eşi ve çocuğu kurtuldu.

Olay, merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Köçer'e ait altı ahır olarak kullanılan evden gece saat 03.00'te çatırdama sesleri gelmeye başladı. Bunun üzerine su içmeye kalkan Koçer, eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı. Aradan 5 dakika sonra ise evin bir bölümü çöktü. Evin altındaki ahırda bulunan hayvanlardan 4 inek telef oldu, 1'inin ise ayağı kırıldı.

Olay yerinde jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

"Su içmeye kalktım çat çat diye ses geldi"

Gece kalkıp su içmeye gittiğini ifade eden İzzet Köçer, "Kirişlerin çat çat ettiğini duydum. Gidip çocuklarımı kaldırdım. İndirdim aşağı aradan 5 dakika geçmeden ev çöktü. Davarlarım evin dibinde kaldı eşyam gitti televizyonum gitti. 4 hayvanım telef oldu geçim kaynağım hayvan üzerineydi" dedi.

Olay olduktan 5 dakika sonra haber verilmesi üzerine hemen geldiğini ifade eden köy muhtarı Kenan Akkılıç ise, "Olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de geldi. Hayvanları kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Bir tanesini yaralı olarak kurtardık. O da zaten ayakları kırıktı gönderdik mezbahaya. Vatandaş mağdur, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Mollakendi, Elazığ, Güncel
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