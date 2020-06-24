Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı - Son Dakika

Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Nusret Ünal'a ait kerpiç ev, dün gece çıkan yangında kül oldu.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Nusret Ünal'a ait kerpiç ev, dün gece çıkan yangında kül oldu. Yangın nedeniyle evsiz kalan 7 kişilik Ünal ailesi, geceyi komşularında geçirdi.

Yangın, dün gece, ilçeye 12 kilometre mesafedeki Sarılar Mahallesi'nde bulunan 7 kişilik Ünal ailesine ait kerpiç evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına uykuda yakalanan aile, can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen kerpiç ev yanarak, küle döndü.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Nusret Ünal (61), uykuda yanık kokusu aldığını, hemen ailesini uyandırıp, dışarı çıktıklarını anlatarak, "Evde eşim, üç çocuğum, kayınvalidem ve zihinsel engelli kayınbiraderimle kalıyorduk. Önce yanık kokusu geldi. 'Ne oldu?' diye bakmaya kalmadan alevler her yanımızı sarmaya başladı. Eşim ve oğlumla birlikte yanımızda kalan 50 yaşındaki zihinsel engelli kayınbiraderimi ve kayınvalidemi kurtardık. Çocukları da dışarı çıkardıktan sonra, evin alt katındaki ahırdan 3 ineğimi kurtardım. Başka da bir şey kurtaramadık. Sağolsun komşular bize evlerini açtı. 3 ineğin sütüyle geçiniyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yangın sonrası aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Belediyenin Ünal ailesine konteyner göndereceği öğrenildi.


Kahramankazan, Nusret Gökçe, Sarılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:05:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]