Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı - Son Dakika

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Nusret Ünal'a ait kerpiç ev, dün gece çıkan yangında kül oldu. Yangın nedeniyle evsiz kalan 7 kişilik Ünal ailesi, geceyi komşularında geçirdi.
Yangın, dün gece, ilçeye 12 kilometre mesafedeki Sarılar Mahallesi'nde bulunan 7 kişilik Ünal ailesine ait kerpiç evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına uykuda yakalanan aile, can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen kerpiç ev yanarak, küle döndü.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yangın sonrası aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Belediyenin Ünal ailesine konteyner göndereceği öğrenildi.