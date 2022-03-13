KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
Üye Girişi

KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU

13.03.2022 17:08

VAN'ın Özalp ilçesinde, tek katlı kerpiç evin bir tarafı çöktü.

VAN'ın Özalp ilçesinde, tek katlı kerpiç evin bir tarafı çöktü. Deprem olduğunu sanan 5 kişilik aile, dışarı çıkarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

İlçeye bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde Faruk Can'a ait tek katlı kerpiç evin dün saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle bir tarafı çöktü. 5 kişilik aile, panik hilande dışarı kaçtı. Çökme sırasında eşi ve 3 çocuğu ile evde bulunan bulunduklarını belirten Faruk Can, "Birden duvarlarda ve evin çatısından sesler gelmeye başladı. Biz de deprem oluyor zannettik ve kendimizi can havliyle dışarıya attık. Evin sol tarafının çöktüğünü görünce şok geçirdik. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Sonra komşular yardıma geldi ve çöken tarafta bulunan eşyaları diğer odalara taşıdık. Ben inşaat işçiyim ne yapacağımı bilmiyorum. Evi tamir etmek için destek bekliyorum" dedi.

Can ailesini ziyaret eden Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU
KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU
KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU

YORUMLAR
500
30 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı 30 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı 6653 kişinin hayatını kaybettiği 'Erzincan depremi' unutulmuyor 6653 kişinin hayatını kaybettiği 'Erzincan depremi' unutulmuyor

Deprem, Özalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:16:43. #1.13#
SON DAKİKA: KERPİÇ EVDE ÇÖKME; 5 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement