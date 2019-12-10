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Kerpiç evde göçük - 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
6 saat önce
Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
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