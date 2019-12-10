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Kerpiç evde göçük: 3 ölü - Vali Toprak'ın açıklaması
6 saat önce
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın açıklaması KONYA - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın açıklaması KONYA - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.
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