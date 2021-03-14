TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü - Son Dakika

Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde 2 katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Akçapınar köyünde, Baki ve Hürmet Ersoy'un kaldığı 2 katlı kerpiç evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark eden köylüler, Ersoy çiftini evden çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından, Ersoy çiftinin evinde hasar tespiti yapıldı.