Kerpiç evden, çelik modern eve - Son Dakika

Kerpiç evden, çelik modern eve

13.03.2021 11:00
Kerpiç evden, çelik modern eve, System.String[]

Elazığ depreminin ardından kerpiç evleri hasar alan resmiyette 98 yaşında olan ancak 20'li yaşlarda kimlik çıkartıldığı için 117 yaşında olduğunu belirten Selahattin dede ile eşi İsmigül Taştan çifti çelikten yapılan konforlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ depreminin ardından kerpiç evleri hasar alan resmiyette 98 yaşında olan ancak 20'li yaşlarda kimlik çıkartıldığı için 117 yaşında olduğunu belirten Selahattin dede ile eşi İsmigül Taştan çifti çelikten yapılan konforlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Selahattin dedenin eşi İsmigül Taştan, "Eski evimiz kerpiçti, 50 yıllıktı çocuklarım geliyordu, yatacak yer yoktu ama şimdi Cuma'dan geliyorlar Pazar'a kadar hepsi rahat ediyor, torunum 'Babaanne ev çok geniş çok güzel' diyor"diyerek anlatması ise mutluluğunu özetledi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kent merkezinde yapımına başlanan 20 binden fazla konutun yarıdan fazlası hak sahiplerine teslim edildi. Merkezin yanı sıra Baskil, Sivrice, Maden ilçeleri ile merkeze bağlı 300 köyde planlanan bin 265 konutunda bir kısmı yapıldı, bir kısmının da çalışmasının devam ettiği bildirildi. Çalışmaların ilk başladığı Değirmenönü köyündeki çelik konstrüksiyonlu evlerin ilk etabı biterek hak sahiplerine de teslimi yapıldı. Evlerine kavuşanlardan biride 5 çocuk sahibi olan resmiyette 98, nüfusa geç yazdırıldığı için 117 yaşında olan Selahattin dede, 70 yaşındaki eşi İsmigül Taştan çifti oldu. Yeni sıcak yuvalarında huzur içerisinde oturan çift, duygulandıran sözlerle devlete teşekkür etti.

"Bizi kurtardılar, şuan ki evim çok güzel"

Evlerin çok güzel olduğunu belirten 5 çocuk annesi İsmigül Taştan, "Allah, Cumhurbaşkanından, yapanlardan, bir çivi çakanlardan razı olsun. Muhtarım ön ayak oldu bizi kurtardı. Önceden evimiz kerpiç 50 yıllıktı. Bir daha deprem olsa dibinde kalırdık. Allah razı olsun. Şuan ki evim çok güzel. Sıcak, hiç soğumuyor. Bizimki sobalıdır. Kalorifer yaptıranlarda var. Ama gereği yok. Soba her tarafı sıcak yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yaptılar ve bizi içerisinde koydular. Daha ne diyelim" dedi.

"Torunum 'Babaanne ev çok geniş çok güzel' diyor

Artık deprem olunca korkamadığını vurgulayan Taştan, "Önceden dışarı çıkıyor, saatlerce bekliyordum. Muhtarımızda saatlerce yanımızda duruyordu. Korkmayın diyordu. Bizim ev çok kötüydü. Oğlan gidip evden bir şeyler getiriyor, 'Biz bu evde nasıl yaşamışız' diyor. Her tarafı çatlamıştı. Ama şimdi evimden memnunum. Şuan ki evimizi çelikten yaptılar. Çocuklarım geliyordu. Yatacak yer yoktu. 2 tane odam vardı. Çocuklarım gelince yatmıyorlardı, dönüyorlardı. Ama şimdi Cuma'dan geliyorlar Pazar'a kadar hepsi rahat ediyor. Torunum 'Babaanne ev çok geniş çok güzel' diyor. Diğer evde çocuk dışarı bile çıkamıyordu. Şimdi geniş ve güzel. Misafirlerim gelip gidiyor. En başta Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

"117 yaşındayım böyle bir hükümete rastlamadım"

Evin çok güzel olduğunu aktaran Selahattin Taştan, "Çok rahat ediyoruz. Soba yakıyoruz, her yer sıcak oluyor. Allah devletten, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize böyle bir hak tanıdıkları için teşekkür ederiz. Böyle bir hükümet daha önce görmedik. 117 yaşındayım böyle bir hükümete rastlamadım" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve
Kerpiç evden, çelik modern eve

Malatya, Elazığ, Mevla, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kerpiç evden, çelik modern eve - Son Dakika


Son Dakika

Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı         
11:07
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi         
10:28
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerpiç evden, çelik modern eve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei