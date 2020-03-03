Kerpiç evin balkonunun çökmesi sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

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Kerpiç evin balkonunun çökmesi sonucu bir kişi öldü
6 saat önce
Elazığ'da kerpiç bir evin balkonunun çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Elazığ'da kerpiç bir evin balkonunun çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
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