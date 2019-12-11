Kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek 'Mucize' korumaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek 'Mucize' korumaya alındı - Son Dakika

Kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek 'Mucize' korumaya alındı

7 saat önce

KONYA'da, çökme sonucu babaanne ile torunlarının can verdiği, 2 katlı kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında korumaya alındı.

Kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek 'Mucize' korumaya alındı, System.String[]

KONYA'da, çökme sonucu babaanne ile torunlarının can verdiği, 2 katlı kerpiç evin enkazından kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında korumaya alındı. Barınak veterineri Seyit Mehmet Dağ, 1,5 aylık köpeğe  'Mucize' adını verdiklerini söyledi.

Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'taki 2 katlı kerpiç evin bir kısmı, dün sabaha karşı çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş (5) Dakım, yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında, enkaz altında kaldığı görülen yavru köpek, çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülen köpek, korumaya alındı. Barınak veterineri Seyit Mehmet Dağ, yaklaşık 1,5 aylık olduğunu belirttiği köpeğe, 'Mucize' adını verdiklerini söyledi. Dağ, "Köpeğin genel sağlık taraması yapıldı. Hiçbir problem yok. Bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Aşı tarihleri gelindiğinde aşılarını tekrar yapacağız. En kısa sürede sahiplendirmeye çalışacağız. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan, canlı kurtulduğu için de  'Mucize' ismi verdiğimiz yavrumuza inşallah güzel yuva buluruz. Bunu da sahiplendiririz, mucize olarak yaşar gider" diye konuştu.?


Mucize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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