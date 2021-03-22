Kerpiç evlerde oturan depremzedeler, lüksü aratmayan konutlara geçti - Son Dakika

- Kerpiç evlerde oturan depremzedeler, lüksü aratmayan konutlara geçti

Elazığ depreminin ardından yaklaşık 13 bin konut hak sahiplerine teslim edildi, kerpiç evlerinden lüksü aratmayan konutlara geçen depremzede çiftte sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından TOKİ'nin yaptırdığı konutlara geçmeye devam eden aileler, hem depreme dayanıklı hem de sıcak yuva sahibi olmanın mutluluğu yaşıyor. Kerpiç evlerden lüksü aratmayacak yuvalarına kavuşan bazı depremzedeler ise "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kent merkezinde yapımına TOKİ aracılığıyla başlanan 20 binden fazla konutun yarıdan fazlası hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde depremden önce kerpiç konutlarda ikamet edenler de yeni evlerine kavuştu. Mahallede TOKİ tarafından 302 konut bitirildi sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşanlardan biri de Mustafa ve Yüksel Şakar çifti oldu. Çiftin Aksaray Mahallesinde oturdukları kerpiç ev, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletin verdiği kira yardımı ile bir süre geçici bir evde yaşayan çift, ardından mahallede lüksü aratmayacak şekilde çocuk parkları ve sosyal donatılarıyla yapılan ve kendilerine kura ile verilen konutlarına yerleşti.

"Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık"

Evinin güzel olduğunu belirten Mustafa Şakar, "Memnunuz ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık. Önceden kerpiç evde oturuyorduk. Evimiz topraktı. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin" dedi.

Depremde evlerinin hasar gördüğünü aktaran Yüksel Şakar, "Daha sonra bir eve taşındık. O evde çok soğuktu. Devlet kira paramızı da verdi. Allah bin defa razı olsun. Ondan sonra burası çıktı. Buraya geldik ve burada da rahatız. Allah devlete zeval vermesin. Önceki evimiz kerpiçti ve soğuktu. Her zaman kova doldur boşalt. Sobayı doldur, ama burası rahat. Oturuyorsun, kalkıyorsun çayını yapıp içiyorsun. Orada soba derdi çok zordu. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İşi güç rast gelsin. Rabbim dertsiz ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Herkesin bu evlerde oturmasını isterim" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız memnun"

Depremin ardından mahallelerinde 302 adet konut yapıldığını aktaran Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal ise "Vatandaşlarımıza birkaç gün önce anahtar teslimlerini yaptık. Şuan yarısından fazlası evlerine taşınmış durumdalar. Mahallemiz şehrimizin en eski yapılarından oluşan bir mahalleydi. Kerpiç yapılardan insanlarımızın buraya gelmesi memnun etti. Zaten ödemelerde 20 yıla bölünmüş bir şekilde yapacaklar. Bu süreçte ilk 2 yıl ödeme olmayacak daha sonrasında 18 yıl içerisinde ödemelerini yapacaklar. Bununla beraber üzerine faiz gelmemesi insanlarımızı ciddi bir şekilde memnun ediyor. Kira öder gibi inşallah evlerinin ödemelerini yapacaklar. 20 yıl sonrada tapularını ellerine alacaklar. Vatandaşlarımız memnun" şeklinde konuştu.