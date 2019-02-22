Son Dakika Haberleri: Kerpiç Fırından Sıçrayan Alevler Yangın Çıkardı

Kerpiç Fırından Sıçrayan Alevler Yangın Çıkardı

25 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya sıçradı.

Kerpiç Fırından Sıçrayan Alevler Yangın Çıkardı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya sıçradı. Evdekiler dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde çıktı. Celal Bolat'a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırındaki alevlerin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın büyürken, alevler bitişikteki depoya da sıçradı. Durumu fark eden ev sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istedi, ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev sakinlerinin dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ev sakinlerine müdahalede bulundu. Ev ve depoda zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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