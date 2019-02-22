Kerpiç Fırından Sıçrayan Alevler Yangın Çıkardı
25 dakika önce
TEKİRDAĞ'da, ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya sıçradı.
TEKİRDAĞ'da, ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya sıçradı. Evdekiler dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa
ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde çıktı. Celal Bolat
'a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırındaki alevlerin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın büyürken, alevler bitişikteki depoya da sıçradı. Durumu fark eden ev sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istedi, ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev sakinlerinin dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ev sakinlerine müdahalede bulundu. Ev ve depoda zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:54 Kaynak: DHA
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