Kervan Gıda halka arz oluyor - Son Dakika

Kervan Gıda halka arz oluyor

23.11.2020 15:12
Kervan Gıda halka arz oluyor, System.String[]

Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda'nın halka arz süreci başladı.

Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda'nın halka arz süreci başladı. Şirket için talep toplama tarihlerinin 26-27 Kasım olarak belirlendiği açıklandı.

Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda'nın halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek.

Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Şirketin pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto'nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.

"Hedef: 2023'te dünyada ilk beş üretici arasına girmek"

Şirketin hedeflerine değinen Burhan Başar, "Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. ve halka arz kararı aldık" dedi.

Şirketlerinin halktan doğmuş, tüketicisini iyi analiz eden, onun beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar, "Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye'de ise Bebeto markası ile pazar lideri olmak" şeklinde konuştu.

Halka arz sonrasında yeni yatırım planları

"Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız" diyen Başar, "Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa'da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar'da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere" dedi.

Büyüme rakamları

Büyüme rakamlarına vurgu yapan Başar, "2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettiklerini anlatan Başar, "2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazar şeklindedir. Şirketin halka arz öncesi aktif büyüklüğü 30 Haziran itibarıyla 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde öz kaynakların payı yüzde 46'dır. Belirlenen fiyat aralığına göre halka arzdan brüt olarak şirkete 300-337 milyon TL arası bir kaynak girişi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Ar-Ge'ye önem veriyor, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz"

Türkiye şekerleme sektörünün, 2019 yılında yüzde 1,5 büyüyerek 86 bin 700 tonluk büyüklüğe ulaştığına, yumuşak şeker sektörünün ise 15 bin 348 tonluk bir hacme kavuştuğuna dikkat çeken Başar, sektörde niş ürünlere de yöneldiklerini belirtti.

Başar sözlerini şöyle tamamladı: "Üretimlerimizin tamamını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de, bağımsız araştırma şirketi Nielsen'in Eylül 2020 araştırma raporu tonaj bazlı pazar payı verilerine göre, yüzde 22 ile Bebeto markamızla ikinci sırada yer alıyoruz. Yine aynı rapora göre markamız, zincir marketler için ürettiğimiz (PL-Private Label) ürünler ve büyük markalar için ürettiğimiz fason ürünler ile birlikte yüzde 49,5 ile iç pazarda lider konumdayız. Şu anda 10 farklı kategoride üretim yapıyoruz. Portföyümüzü; Yumuşak Şeker, Ekstrüde Yumuşak Şeker (Licorice), Marshmallow, Kaplamalı Yumuşak Şeker Jelly Bean, Sakız, Sert Şeker, Çikolatalı Draje, Oyuncaklı Ürünler, Sağlıklı Ürün Grubu (OTC) ve Sürpriz Yumurta olarak sıralayabiliriz. Yenilikçi bir markayız. Bu nedenle farklı kategoriler üzerinde düzenli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir Ar-Ge tesisimiz var. Vegan tüketicilere yönelik ürettiğimiz hayvansal hiçbir madde içermeyen çok özel şekerlemelerimiz mevcut. Vegan üretim için gerekli tüm sertifikalarımızı tamamladık. Bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Helal gıda sertifikalarımız mevcut.

Ayrıca üzerinde durduğumuz bir diğer kategori de OTC yani reçetesiz satılan, gıda takviyesi ve fonksiyonel fayda sağlayan ürünler. Özellikle eczane kanalında satışa sunulan bu ürün kategorisine de büyük değer veriyoruz. Organik ürünler de üzerine eğildiğimiz bir diğer konu. Halkımızdan alacağımız güç ile tüm niş kategorilerde daha da büyüyeceğiz". - İSTANBUL

Kervan Gıda halka arz oluyor
Kervan Gıda halka arz oluyor

İhracat, Türkiye, Yatırım, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kervan Gıda halka arz oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı
2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor 2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor         
14:46
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak         
14:16
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı         
13:56
Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi         
13:47
Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:37
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım         
12:43
Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul, yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul, yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü         
11:47
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 15:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kervan Gıda halka arz oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei