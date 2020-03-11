Kervan Kavşağı'nda peyzaj bakımları yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir estetiğinin sürdürülebilir olması amacıyla ortak kullanım alanlarının bakımını yapmaya devam ediyor.



Şehir Merkezinin önemli bağlantı noktalarından biri olan Kervan Kavşağı üzerindeki peyzaj bitkilerinin budanması ve bakımını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşak üzerinde bulunan çim alanları da biçti. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte budama, bakım ve çim biçme çalışmalarını sıklaştıran ekipler, belirlenen program çerçevesinde tüm yeşil alanlarda bakım işlemine devam edecek. - DÜZCE