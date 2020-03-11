Kervan Kavşağı'nda peyzaj bakımları yapıldı - Son Dakika

Kervan Kavşağı'nda peyzaj bakımları yapıldı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir estetiğinin sürdürülebilir olması amacıyla ortak kullanım alanlarının bakımını yapmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir estetiğinin sürdürülebilir olması amacıyla ortak kullanım alanlarının bakımını yapmaya devam ediyor.
Şehir Merkezinin önemli bağlantı noktalarından biri olan Kervan Kavşağı üzerindeki peyzaj bitkilerinin budanması ve bakımını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşak üzerinde bulunan çim alanları da biçti. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte budama, bakım ve çim biçme çalışmalarını sıklaştıran ekipler, belirlenen program çerçevesinde tüm yeşil alanlarda bakım işlemine devam edecek. - DÜZCE
Son Dakika Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi