KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR - Son Dakika
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KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR

08.08.2021 17:24
KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR

KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önem verdiği projelerden biri olan Kervan Kavşağı İyileştirme Projesinde sürücülerin ve yayaların güvenliği ve rahatlığı unutulmadan son rötuşlar yapılıyor.

KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önem verdiği projelerden biri olan Kervan Kavşağı İyileştirme Projesinde sürücülerin ve yayaların güvenliği ve rahatlığı unutulmadan son rötuşlar yapılıyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kervan Kavşağında yatay işaretleme ve trafik yön işaretleme çalışmasını sürdürüyor. Kentin birçok noktayı bağlayan önemli kavşaklarından biri olan Kervan'da trafik akışı yeniden sağlanmasının yanısıra ekipler kavşağın modernleştirilmesi ve vatandaşların güvenliği için bir dizi çalışma yapıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak yayalar için yaya geçitleri, sürücüler için de uyarıcı yatay işaretler ve trafik yön levhaları yaptı.

LEDKİ KEDİGÖZLERİ OLACAK

Düzce Belediyesi kavşağın daha modern bir görünüme kavuşması için sürücüleri uyaracak ledli kedigözü ışıklar yapacak. Ekipler modern görünümlü ledler ile bordürleri ışıklandıracak. Böylelikle hem sürücülerin kavşağı daha rahat fark edecek hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak.

FERFORJE YAPILACAK

Öte yandan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, refüjlere dekoratif ferforje koyarak yaya güvenliğini sağlamış olacak. Ekipler, kavşak üzerindeki yeşil alanları da ışıklandırarak Kervan Kavşağını modern bir görünüme kavuşturacak

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Kaynak: Habermetre

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KERVAN KAVŞAĞINDA SON RÖTUŞLAR - Son Dakika

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