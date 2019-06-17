Son Dakika Haberleri: Kervancıoğlu: "7 ülke ile 72 bin noktadayız"
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Kervancıoğlu: "7 ülke ile 72 bin noktadayız"

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın dondurma firmaları arasında yer alan Alpedo, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni şube açılışı gerçekleştirdi.

Kervancıoğlu:
Kahramanmaraş'ın dondurma firmaları arasında yer alan Alpedo, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni şube açılışı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak için yatırımına devam eden Alpedo-Kervan, 7 ülke ve 72 bin noktada hizmet veriyor.

Son şubesinin Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açan Alpedo-Kervan 200 kilogram dondurmayla şov yaptı. Geleneksel yöntemle kesilen Maraş dondurması açılışa katılan vatandaşlara ikram edildi.

Dondurama sektöründe günde 110 ton üretim yaptıklarını kaydeden Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, hedeflerinin günlük 130 ton dondurma üretmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların gösterdiği yakın ilgiye teşekkür eden Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'ta üretim yapıyoruz ve dünyaya Maraş dondurmasını tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. Onun için bu tür yatırımlar ve çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Bizim Maraş dondurmamız dünyada tek helal sertifikalı dondurmadır. Şuan için 7 ülkede 72 bin noktada hizmet veriyoruz. Biz hedefimiz 7 ülkeden 30 ülkeye çıkarmak ve Maraş dondurmasını Alpedo markasıyla insanların beğenisine sunmaktır. Bugün buraya gelip şube açılışımıza gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Serdivan, Sakarya, Kahramanmaraş
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