Kervancıoğlu'ndan jandarmaya 181. yıl pastası - Son Dakika

Jandarmaya tatlı ve dondurma ikramı yapıldıktan sonra açıklama yapan Kervancıoğlu, "Ülkemizin huzuru için çalışan önemli unsurumuz jandarma teşkilatına şükranlarımızı sunarız. ütün güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıldönümü vesilesiyle İl Jandarma Alay Komutanı Albay Numan Öksüz'ü makamında ziyaret eden Kervancıoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından hazırlanan pasta kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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