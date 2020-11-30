- Kervanların konakladığı Kayaönü Mağarası ilgi görüyor - Son Dakika

- Kervanların konakladığı Kayaönü Mağarası ilgi görüyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bulunan geçmişte kervanların konakladığı Kayaönü Mağarası ilgi görüyor.

İsmini önünde bulunduğu dev kayalardan alan Kayaönü Mağarasının yüksekliği 6 metreyi, genişliği ise 50 metreyi buluyor. Özellikle yaz mevsiminde bölge halkının serinlemek için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Mağaranın ulaşımının rahat olması bölge halkının ilgisini artırıyor. Kayaönü Mağarası Ermenek ilçe merkezine 15 kilometre, Mersin'in Mut ilçesine ise 70 kilometre mesafede bulunuyor. Geçmişte kervanların kullandığı kervansaray niteliğinde olan mağara daha sonra ağıl ve uzun süren kış aylarında çamaşırhane ve kıyafet kurutma alanı olarak kullanıldığı söyleniyor. Günümüzde ise köylünün düğün, eğlence ve cenaze merasimlerini yaptığı alan olarak kullanılıyor

Mağara hakkındaki bilgiler veren köyde görev yapan öğretmen Aslı Doğanay, "Mağaramızın ismi Kayaönü Mağarası. İnönü olarak da geçiyor. Uzunluğu 6 metre, genişliği ise 50 metre olarak biliniyor. Geçmişte günümüze kadar burası söylentilere göre Kervanlar çok gelip gidermiş. Kervansaray niteliği de taşımaktadır. Kervanlar ticaret için buraya geliyorlar, burada konaklıyorlar, bir gün bir gece veya da bir hafta sonra kalkıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Halk farklı sportif faaliyetlerde gerçekleştiriyor ve günümüzde hala düğünler eğlenceler yapılıyor. Farklı aktiviteler olsun, cenaze merasimleri olsun yine burada gerçekleştiriliyor. Ayrıca sulama için kullanılıyor, bütün varlıklar faydalanıyor. Arabalar da park ediliyor, otopark olarak kullanılıyor. Günümüzde yerli turistlerin ilgisini çekiyor ve genel olarak burada aktivite sergiliyorlar, ailecek aktivitelerini burada gerçekleştiriyorlar" dedi.