Kervansaray, 3 yıl aradan sonra Uludağ'a geri döndü
2 saat önce
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:25
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