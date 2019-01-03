Son Dakika Haberleri: Kervansaray, 3 yıl aradan sonra Uludağ'a geri döndü

Kervansaray, 3 yıl aradan sonra Uludağ'a geri döndü

2 saat önce

37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.

Kervansaray, 3 yıl aradan sonra Uludağ'a geri döndü, System.String[]
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:25 

Uludağ, Ekonomi
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