Kervansarayın duvarına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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NEVŞEHİR'de, tarihi kervansarayın duvarındaki boşluğa gagası sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:33 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'de, tarihi kervansarayın duvarındaki boşluğa gagası sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.
Camicedit Belediye Caddesi'nde bulunan Kurşunlu
Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen Nevşehir
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 25 metre yükseklikte duvardaki boşluğa gagası sıkışan güvercini, merdivenle yanına çıkarak kurtardı. Belediye veterinerinin yaptığı kontrolde bir yarasının olmadığı anlaşılan güvercin, doğaya bırakıldı.
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