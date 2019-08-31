Son Dakika Haberleri: Kervansarayın duvarına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Kervansarayın duvarına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

2 saat önce

NEVŞEHİR'de, tarihi kervansarayın duvarındaki boşluğa gagası sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.

Kervansarayın duvarına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, tarihi  kervansarayın duvarındaki boşluğa gagası sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.
Camicedit Belediye Caddesi'nde bulunan Kurşunlu Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 25 metre yükseklikte duvardaki boşluğa gagası sıkışan güvercini, merdivenle yanına çıkarak kurtardı. Belediye veterinerinin yaptığı kontrolde bir yarasının olmadığı anlaşılan güvercin, doğaya bırakıldı.


Kurşunlu, Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:33 Kaynak: DHA
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