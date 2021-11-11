Üye Girişi
Keşan'a 19 bin fidan dikildi - Son Dakika

Keşan'a 19 bin fidan dikildi

11.11.2021 15:03
Keşan'a 19 bin fidan dikildi

Törende konuşan Mustafa Helvacıoğlu "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamaları için çalışıyoruz."

11 Kasım tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen ağaç fidanı dikme töreni Keşan'da da gerçekleştirildi.

Keşan Sağlık Meslek Lisesi'nnde gerçekleşen törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Fidan dikme töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılangeleceğe nefes seferberliği içinbir aradayız.

geleceğe nefes etkinliğimiz ile2019 yılından beri milyonlarca fidan toprakla buluştu.

Toplumumuzun tüm kesimleri ve ülkemizin her noktasında vatandaşlarımız bugün fidanlarımızı toprak ile buluşturuyor. Geleceğe nefes olmak için başlatılan etkinlik

son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandıran, dünyaya

örnek olan bir seferberliktir. Bugün Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'müz tarafından

19 bin adet fidan dikilecektir. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamaları için çalışıyoruz. Cennet vatanınevlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras değil, gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." dedi.

Katılımcılar ve öğrenciler tarafından fidan dikilmesi ile fidan dikme töreni sona erdi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nce Keşan ve çevresinde toplam 19 bin fidanın dikiminin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Keşan'a 19 bin fidan dikildi

Mustafa Helvacıoğlu, Togo Cumhuriyeti, Tarım, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan'a 19 bin fidan dikildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü 14:57 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi 14:37 Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi Zajc: Teklif varsa giderim 14:20 Zajc: Teklif varsa giderim
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 13:47 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

Son Dakika Haberleri
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü         
14:37
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı         
14:14
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'a 19 bin fidan dikildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement