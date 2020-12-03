Keşan'a "devlet tiyatrosu" kuruluyor - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan'a "devlet tiyatrosu" kurulacağını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile yapımı tamamlanan Kültür Sanat Merkezi'nde incelemede bulundu.

Keşan'a devlet tiyatrolarının geleceğinin müjdesini veren İba, "Merkez, Keşan Belediyesi tarafından günümüz teknolojisine uygun hale getirilerek gençlerin kültür ve sanat ile buluşturma imkanının ortaya çıkartacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu da Kültür Sanat Merkezi'nin ilçedeki yaşam kalitesinin artıracağını belirtti.

İba, belediyenin devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, "At Arabaları Dönüşüyor" ve "Yöresel Ürünler Pazarı" projeleriyle ilgili Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Keşan'ın AK Parti belediyeciliği ile tanıştıktan sonra birçok yenilik ve gelişime imza attığını aktaran İba, ilçedeki çalışmaların Edirne merkeze de örnek olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Esnaf ziyareti de yapan İba ve Helvacıoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.