Keşan'a "Engelsiz Yaşam Merkezi" yapılacak - Son Dakika
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Keşan'a "Engelsiz Yaşam Merkezi" yapılacak

12.05.2022 16:26
Keşan'a "Engelsiz Yaşam Merkezi" yapılacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede Engelsiz Yaşam Merkezi yapacaklarını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede Engelsiz Yaşam Merkezi yapacaklarını belirtti.

Helvacıoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Helvacığlu, engellilere yönelik ilçede özlem duyulan örnek bir çalışma yapacaklarını söyledi.

"Sadece Engelliler Haftası'nda değil her zaman yanı başınızdayız" diyen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta pazartesi günü Sosyal Hizmet Merkezimizin önünde Engelsiz Yaşam Merkezimizin temelini atacağız. Bu alanı Trakya Kalkınma Ajansımızla birlikte yapıyoruz. Bu merkezde her türlü etkinlik gerçekleştirilecek ve eğitimler, kurslar ve aktiviteler yapılacak. 5 milyon liralık bir proje. 2,5 milyon lirası Trakya Kalkınma Ajansı'ndan 2,5 milyon lirası Keşan Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bir hayırseverimiz de araç desteği yaptı ve bu araçla merkeze engellileri taşıyacak. Özlem duyulan ve örnek olacak bir çalışma ile karşınızda olacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'a 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapılacak - Son Dakika


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