Keşan'a, polonyalı damat - Son Dakika
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Keşan'a, polonyalı damat

6 saat önce

Keşan'a, Polonyalı damatEDİRNE'nin Keşan ilçesinde Gülşah Pektaş (27), yüksek lisans eğitim için gittiği Polonya'da tanıştığı Pawel Wojcik (32) ile nikah masasına oturdu.

Keşan'a, Polonyalı damat

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Gülşah Pektaş (27), yüksek lisans eğitim için gittiği Polonya'da tanıştığı Pawel Wojcik (32) ile nikah masasına oturdu.

Keşanlı öğrenci Gülşah Pektaş, geçen yıl yüksek lisans eğitimi için gittiği Polonya'da ortak bir arkadaşları aracılığıyla bir otomotiv şirketinin teknik servisinde çalışan Pawel Wojcik ile tanıştı. Çift, yaklaşık 10 aylık beraberliklerinin ardından evlenmeye karar verdi. Pektaş ve Wojcik, nikah törenleri için Keşan'a geldi. Çift, evlendirme dairesinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kıyılan nikahla dünya evine girdi. Tercüman aracılığıyla nikahı takip eden Pawel Wojcik, 'Gülşah Pektaş'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'Evet' diyerek, Türkçe cevap verdi. Helvacıoğlu, nikahın ardından evlilik cüzdanını Gülşah Pektaş'a teslim ederek, çifti tebrik etti. Nikaha, çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı. Çiftin, Eylül ayında Keşan'da düğün yapacakları bildirildi.

Gülşah Pektaş, evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben yüksek lisans için Polonya'ya gitmiştim. Orda bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştık. 10 aydır birlikteydik. Sürpriz bir evlilik teklifi oldu. Polonya'da gezmek için gittiğimiz bir kalede bana evlilik teklif etti. Ben de kabul ettim" dedi.

Pawel Wojcik de, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve birlikteliklerini Türkiye'de evliliği taşıdıklarını ifade ederek, mutlu olduğunu söyledi.

Keşan'a, polonyalı damat

Polonya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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