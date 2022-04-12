Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi

12.04.2022 09:38
Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Keşan Aşevi'nde iftar programı gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Keşan Aşevi'nde iftar programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, iftar programında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Programda konuşan Vali Canalp, aşevi projesine katılım ve desteklerin her geçen gün arttığını belirtti.

Edirne merkez ve ilçelerde kurulan 6 aşeviyle vatandaşlara hizmet verildiğini aktaran Canalp, "Kızılay aşevi ile 7 aşevimizle hizmet vermenin mutluluğunu duyuyoruz. Şükürler olsun tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ne mutlu ki aşevlerimiz sayesinde hayır sahipleri ile ihtiyaç sahiplerinin buluşmalarına vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Canalp, iftar programı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu.

İftar programına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş Şehir Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri iftarda buluştu Şehir Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri iftarda buluştu

Edirne Valiliği, Edirne, Keşan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
09:31 Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz
09:31 Çocukların kavgasına karışan aileler ortalığı birbirine kattı: 14 yaralı, 4 gözaltı
09:08 MHP'den istifa ettiği için şiddet görmüştü! Sedat Kılınç ve sunucuya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı
09:07 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?
09:01 Savaşın 48. günü! Ukrayna'dan korkutan haber: Rus ordusu, Mariupol'de kimyasal silah kullandı
08:54 Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar
08:51 Kobani soruşturmasında ikinci dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 46 kişi gözaltında
08:50 Oyuncu Nursel Köse, başrolünde yer aldığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 09:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement