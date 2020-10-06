Keşan Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yenileme ihalesi kapsamında sözleşmenin imzalanmasının ardından belediye ekiplerinin çalışmalara başladığını belirtti.

Yenileme çalışmaları kapsamında tribünlerin yıkılacağını aktaran Helvacıoğlu, stadı Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına kavuşturacaklarını kaydetti.

Stada yeni alanlar ekleneceğini vurgulayan Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Stadyumumuzun çim yüzeyli futbol sahası yenilenecek, tartan zeminli koşu parkuru ile standart atletizm pistine kavuşacağız, eskiyen kapalı tribün yıkılıp yerine yenisini yapacağız, suni çim yüzeyli futbol sahamızın yıpranan zeminini yenisi ile değiştirerek Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına getireceğiz, kompleks içerisindeki iki basketbol sahamızı ve tenis kortumuzu yenileyerek zeminlerini akrilik zemine dönüştürüyoruz.

Minyatür çim saha zeminimiz yenileniyor, kapalı spor salonumuzda bakım ve tadilat çalışmaları yapılacak. Bunlara ek olarak, tesisimizin tel örgü kısımları yenilenecek. Aynı zamanda yıpranan stat çevre duvarları da yenilecek. Gece sportif faaliyetlerin devam etmesi için dış mekan spor alanlarının aydınlatılması sağlanacak. Peyzaj ve düzenleme çalışmaları ile birlikte sulama sistemleri de otomatik hale gelecek."