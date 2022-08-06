Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilişim ve teknoloji çağındaki hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışıp büyük emekler harcayan öğrenci ve öğretmenlerin yarışma öncesi Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz 'a makamında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

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