Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak

06.08.2022 10:31
Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak

Keşan Batı Koleji İHA TIM ekibi 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmasının finalinde yarışacak.

Keşan Batı Koleji İHA TIM ekibi 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmasının finalinde yarışacak.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilişim ve teknoloji çağındaki hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışıp büyük emekler harcayan öğrenci ve öğretmenlerin yarışma öncesi Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'a makamında bilgi verdi.

İHA TIM ekibinin 9-14 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek final yarışmasında bölgeyi temsil edeceği aktarılan açıklamada, " Edirne'yi, Keşan'ı ve bölgeyi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimiz Arda Bekdüz, Batuhan Aydemir, Yiğit Akalın, Hasan Efe Balcı ve danışman öğretmen Emre Topaloğulları, teknik danışman veli Ömer Bekdüz'ü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, İlhan Saz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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