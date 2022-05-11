Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa "merdivenin engel olduğu" eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa "merdivenin engel olduğu" eleştirilerine cevap verdi

11.05.2022 15:00

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesinin engellilere en çok değer veren, bir gün değil her gün kıymet veren bir belediye olduğunu belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesinin engellilere en çok değer veren, bir gün değil her gün kıymet veren bir belediye olduğunu belirtti.

Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında dün "engelliler için düzenlenen programda engellilerin etkinliğin yapıldığı alana merdivenler nedeniyle giremediği" eleştirilerine yanıt verdi.

Üst üste bir hafta boyunca engelliler için program hazırlayan ender belediyelerden biri olduklarını ifade eden Helvacıoğlu, engelliler meydana çıkamayacakları için programı engellilerin erişebileceği yerde konuşlanmaları üzerine dizayn ettiklerini söyledi.

Engelli dostu bir meydan projeleri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, gelecek yıl engelsiz meydanın hizmette olacağına işaret etti.

Helvacıoğlu, eleştirilen programda adı geçen meydanla ilgili "30 senelik meydan, meydan bizim zamanımızda mı yapıldı?" diye sordu.

Art niyet olmayan bir durumla eleştirilmelerine üzüldüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi engelli vatandaşlarımıza bir gün değil her gün kıymet veren bir belediyedir. Engelli vatandaşlarımız o meydana çıkmayacakları için meydanın kenarına dizdik platformdaki müzik programını dinlediler. Görsellerde neden yan yanalar demek ki dizilmişler. Keşan Belediyesi yapılandan dolayı özür dilemeyecek çünkü yapılan art niyetli kötü bir şey yok." dedi.

Helvacıoğlu, programa göre meydanı düzenleyemeyeceklerini ancak gelecek yıl hizmete alacakları engelli dostu meydana engellilerin rahatça girebileceklerinin altını çizdi.

Bir basın mensubunun yaşanılan duruma engellilerin de tepkili olduğunu belirtmesi üzerine de Helvacıoğlu, "Çıkılabilen bir park yapsalarmış geçmiş dönemdekiler, yapılmamış ama biz yapıyoruz. Program için planladığımız yer orasıydı, art niyet yok. 'Engelliler yukarı çıkamaz' diye engellilerin durma noktası orası olarak belirlendi müzik platformuyla aralarında 20 metre vardı." diye konuştu.

Helvacıoğlu, cuma günü Trakya Kalkınma Ajansıyla 5 milyon liralık engelsiz yaşam ünitesinin de temelini atacaklarını ifade etti.

Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa merdivenin engel olduğu eleştirilerine cevap verdi
Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa merdivenin engel olduğu eleştirilerine cevap verdi
Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa merdivenin engel olduğu eleştirilerine cevap verdi
Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa merdivenin engel olduğu eleştirilerine cevap verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa 'merdivenin engel olduğu' eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika


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