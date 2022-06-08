Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ESTAB'ın tüzük değişikliğini eleştirdi - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ESTAB'ın tüzük değişikliğini eleştirdi

08.06.2022 17:04
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ESTAB'ın tüzük değişikliğini eleştirdi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) tüzük değişikliği ile ilgili kabul edilen maddelerinin birlik tüzüğüne uygun olmayan şekilde usulsüz değiştirildiğini savundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) tüzük değişikliği ile ilgili kabul edilen maddelerinin birlik tüzüğüne uygun olmayan şekilde usulsüz değiştirildiğini savundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman ve yönetiminin birliği iyi yönetemediğini ileri sürdü.

Mayıs ayı meclis toplantısında tüzük değişikliğinin yangından mal kaçırır gibi ESTAB Meclisi'nden geçirilmeye çalışıldığını savunan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliği ve ESTAB paydaşlarının dahi haberi yoktur. Yangından mal kaçırdınız, ama kaçarken yakalandınız. Tüzük değişikliğini hiçbir belediyenin haberi yokken yapmaya çalıştınız. Millet İttifakı'nın belediyesi olan İpsala Belediyesi bile buna karşı çıktı. Çünkü sizin amacınız yangından mal kaçırmaktı. Bütün belediyeleri kullanıp bölgenin ve birliğin en büyük belediyesi olan Keşan Belediyesine gol atma niyetindeydiniz ama kendi kalenize gol attınız. Tüzüğe göre hareket etmiyorsunuz, nasıl idarecisiniz. Yönettiğiniz kurumun tüzüğünü bilmiyorsunuz. Amacınız çalışmak değil, amacınız üzüm yemek değil, amacınız bağcıyı dövmek.

İpsala ve Enez belediyeleri kullanılıp en büyük pastayı Keşan Belediyesinden alarak belediyemizi zora sokmak istediniz. Vali Bey'in konudan haberi yok. Ortakların hiçbirinin haberi yok. Bir işe kalkışıyorsunuz, elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Siyaset yapayım. diyorsunuz ama onu da beceremiyorsunuz."

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ESTAB'ın tüzük değişikliğini eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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