Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Herhangi bir ulaşım sorunumuz bulunmuyor" - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da kar yağışı nedeniyle herhangi bir ulaşım sorununun yaşanmadığını bildirdi.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekiplerinin işbirliği içerisinde ilçede kar temizleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Keşan'da da etkili olan kar yağışı sonrası 11 mahallede gereken müdahaleyi yaptıklarını belirten Helvacıoğlu,"Ekiplerimiz bütün gece çalışıp tuzlama ve solüsyon ile müdahalelerde bulunarak ulaşımda aksama yaşanmasını önledi. Şuanda 11 mahallemizde de herhangi bir ulaşım sorunu bulunmuyor." dedi.

Helvacıoğlu, barajlarda yüzde 8 olan doluluk oranının kar yağışının ardından yüzde 25 seviyelerine çıkmasını beklediklerini, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.