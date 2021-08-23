Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ilçeye 9 yeni park yapılacağını belirtti - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye 9 ayda 9 park yapacaklarını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada sosyal alanların şehirlerin olmazsa olmazları olduğunu söyledi.

Yeşil alan ve park çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Yeni dönemde klasik park anlayışından sıyrıldık. Temalı parklar oluşturma vizyonunu ortaya koyduk. Yeni nesil sosyal alanlar üretiyoruz. Sizlerden aldığımız talepler doğrultusunda '9 ayda 9 temalı park' hareketini başlatıyoruz. Kollarımızı sıvadık. Bu 9 parkımız Park Pati, Enerji Parkı, Bizim Park, Taksi Park, Amel Baba Park, Hastane Park, Bademlik Parkı, Eren Bülbül Parkı ve İsmail Yener Parkı olacak. Bu temalı parklarımızı 9 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Keşan'ımızı her alanda olduğu gibi yeşil alanları ile de söz ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Keşan'a 30 ayda birbirinden güzel 9 park kazandırdıklarını ifade eden Helvacıoğlu, 9 ayda 9 park daha kazandıracaklarını vurguladı.