Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, Anadolu Ajansının Keşan ve Trakya'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Tarafsız habercilik, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışı için ajans personelini kutlayan Helvacıoğlu, "Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve ekibine bölgemiz ile Keşan'ımıza haber ve habercilik anlamında kattıkları değerler dolayısıyla teşekkür ederim. AA ailesine başarılar diliyorum." dedi.

Baran da Helvacıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, habercilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Baran günün anısına Helvacıoğlu'na Anadolu Ajansı yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" adlı kitabı hediye etti.

Helvacıoğlu da Baran'a Keşan helvası armağan etti.