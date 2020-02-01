Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan esnafa ziyaret - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, cumartesi pazarı esnafını ziyaret etti.

Helvacıoğlu pazar esnafına hayırlı işler diledi, taleplerini dinledi.

Keşanlılara en iyi hizmeti sunmak için çaba harcadıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Keşan'ımızın olmazsa olmazı pazarcı esnafımızın her zaman yanındayız. Esnaflığın ayrı bir kültürü olduğunu biliyoruz ve bu yüzden esnaf kültürümüzü yaşatıp sahip çıkıyoruz. Bize duydukları inançla güzel Keşan'ımıza hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.