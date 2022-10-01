Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
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Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

01.10.2022 10:02
Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini ve 147 araca çıkardıklarını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini ve 147 araca çıkardıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni hizmete alınan iş makinesinin tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, araç filosunu genişleterek hizmet kalitesini güçlendirdiklerini belirtti.

Belediyenin mücavir alanlar dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet verdiğine dikkatİ çeken Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 88 aracımız vardı. Bunlardan bazıları hurdalığa terk edilmiş araçlardı. İsrafa fırsat vermeden bu araçlarımızı da kurtararak kapasitemizi 147 araca kadar çıkardık. İpotek edilen araçlarımız vardı, Tekirdağ'da iki aracımız rehin kalmıştı. Bu araçlarımızı kendimize dert edindik. Şimdi çok şükür bu araçlarımız hizmetten hizmete koşuyor. Bilmelisiniz ki bölgenin en güçlü araç filosuna sahip belediyelerindeniz. Güçlü araç filomuz ile merkezde ne hizmet veriyorsak mücavir alanlara, kırsal mahallelerimize ve en uç noktadaki yerlere bile aynı kalitedeki hizmeti ulaştırıyoruz. Yüzde 70 arttırdığımız araç parkımızla hizmetlerimizin niteliği, kalitesi ve hızı da fark edilir şekilde gelişti. Kısacası belediyemizin hizmet temposuna araç ve gereç envanterimizde gelişerek katkı sundu."

Konuşmaların ardından dua edilerek kurban kesildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

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