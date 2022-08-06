"Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binaları yıkarak güvenli alanlar haline getiriyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayet aldığımız metruk binaların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk bina yıkıldı - Son Dakika

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