Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret alması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret alması için çalışmalar sürüyor

02.08.2022 15:06
Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret alması için çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Korduağ ayçiçek balına coğrafi işaret alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Korduağ ayçiçek balına coğrafi işaret alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'ndan gelen heyet sahada çalışmalarda bulundu.

Bölgenin bal üretimi açısından ballı bitki florasına dair incelemelerde bulunup örnek alınırken, yapılan incelemede bölgenin ballı bitki florası açısından zengin olduğu gözlemlendi.

Saha gezisinin ardından belediyede değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşan'ın arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret almasıyla markalaşma yolunda hak ettiği yeri bulacağını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Korudağ ayçiçek balı diğer ballardan farklı ve ayırt edici özelliklere sahip. Korudağ ayçiçek balına coğrafi işaret alınmasıyla bölge arıcılığı çok daha gelişecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'ndan gelen arkadaşlarımız, belediye bünyemizdeki görevli personelimiz sahada incelemelerde bulundu. İncelemelerde bölgemizin arıcılık ve bal üretimi açısından ne kadar değerli, önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu kapsamda Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret yolcuğuna devam ediyoruz. Keşan'ımızın yöresel değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek için hep birlikte çalışıyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Bölgesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korudağ ayçiçek balının coğrafi işaret alması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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